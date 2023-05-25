В Сети опубликовали видео, как утверждается, поражения российского разведывательного корабля "Иван Хурс" у берегов Турции украинским дроном-катером.

Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах.

Съемка ведется с беспилотного катера, атаковавшего корабль. На видео по беспилотнику ведут огонь, во второй части видео катер сокращает дистанцию до корабля после чего видео обрывается.

"Иван Хурс" является самым современным на сегодняшний день разведывательным кораблем в составе российского флота.

Ранее минобороны РФ публиковало видео уничтожения одного из трех катеров, атаковавших судно.

Сам корабль был атакован рано утром 24 мая. Минобороны РФ утверждало, что все дроны были уничтожены огнем с корабля.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.