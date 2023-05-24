Анализируем итоги 455-го дня войны в Украине.

Одна из главных тем дня - продолжение истории с "Белгородским рейдом". Детально мы разбирали ее в отдельной статье.

Ситуация на фронте

Украинский Генштаб с утра сообщил, что под Бахмутом россияне вели наступательные действия в направлении Хромово. Сам Бахмут – "в эпицентре боевых действий".

Отметим, что в этой, как и в предыдущей сводке исчезла формулировка о боях внутри Бахмута. На это обратил уже внимание и "Институт изучения войны" (США), которые ранее заявлял, что украинские силы, вероятно, потеряли Бахмут.

За последние сутки об активных боевых действиях в этом районе ничего не сообщалось (детальнее к тому, что ждет сам Бахмут и уйдет ли оттуда ЧВК "Вагнер", мы расскажем ниже).

В тоже время, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы продолжают удерживать район около памятника самолёту на юго-западе Бахмута. В тоже время она заявила, что активность боев в целом на данном направлении снизилась. В том числе и на на флангах около Бахмута, где ранее наступали украинские войска, которые, как заявляло командование ВСУ, стремятся взять Бахмут в окружение. О "стабилизации ситуации" на флангах заявил сегодня и "и.о. главы ДНР" Денис Пушилин, который ранее говорил, что туда направлены подкрепления российских войск.

На Купянском направлении противник, по данным Генштаба ВСУ, пытался наступать в районе Масютовки. Это село в Харьковской области к северу от Купянска было недавно захвачено россиянами (что подтверждали и украинские военные паблики). И теперь оттуда россияне пытаются развивать наступление.

Сегодня крымские "власти" остановили на час движение по Крымскому мосту. В соцсетях появилось видео как на нем валит дым. Официальная версия - это были учения.

Также с утра прошла информация, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован рано утром беспилотниками в акватории Черного моря - после прохождения пролива Босфор. Атака была отражена.

"Иван Хурс" является самым современным на сегодняшний день разведывательным кораблем в составе российского флота.

Позже минобороны РФ подтвердило атаку и сообщило, что что корабль был атакован тремя беспилотными катерами вблизи берегов Турции. Дроны были уничтожены огнем с судна в 140 километрах северо-восточнее Босфора.

"Иван Хурс" в это время "выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции".

Также минобороны публикует видео уничтожения морских дронов.

Киев своего участия в этом не подтверждал. И будет ли это иметь какие-то последствия для отношений Украины и Турции - неизвестно. Но явно создан очередной прецедент - и, судя по всему, подводные дроны делают возможной атаки на российские корабли по всему Черному морю, а не только в районе Крыма.

Военные перспективы

Завтра, 25 мая, пройдет заседание в формате "Рамштайн", где обсудят "маневренные возможности украинской бронетанковой техники и укрепление ПВО Украины", заявили в Пентагоне.

Но уже сейчас много новостей на тему военных поставок Украине.

В ближайшее время Киев получит 110 танков Leopard 1A5, сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Это солидное количество, и, не исключено, именно этой партии ждут ВСУ, чтобы пойти в давно анонсированное контрнаступление.

Что касается американских танков, то украинцев на следующей неделе начинают на них обучать, заявили в Пентагоне. Около 250 украинских военнослужащих прибудут на этой неделе в Германию для участия в обучении, которое продлится около 10 недель. США, напомним, пообещали передать 31 "Абрамс", который Украина получит к осени.

При этом решение о поставках Украине западных истребителей ещё не принято. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это будет зависеть от того, как развивается военная ситуация на земле, заявил он.

Сегодня с необъявленным визитом в Киев приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам принимающей стороны - министра обороны Резникова - уже "переданы такие "вкусности", как Storm Shadow и многое другое, о чем я пока не могу сказать".

Также он заявил, что ВСУ их уже успешно применяют. "У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сообщил Резников на совместном с министром обороны Великобритании брифинге.

Руководитель Уоллеса - премьер Британии Риши Сунак - сделал в контексте военной помощи интересное заявление.

По его словам, Запад готов поддерживать Украину годами, передает Financial Times. Он заявил, что российская стратегия "выжидания" чтобы на Западе "устали и заскучали" - не сработает.

"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения о безопасности мы можем заключить с Украиной", - заявил он.

FT отмечает, что вероятно члены НАТО обсудят форму этих соглашений на саммите в Вильнюсе в июле. Ранее американские СМИ писали, что после войны Запад предоставит Украине гарантии вроде израильских - о поставках оружия, но без обязательств лично воевать за Киев.

Это в целом говорит о нескольких вещах.

1. На Западе ожидают, что даже с окончанием нынешней войны, следующая война с участием Украины и России весьма вероятна. Поскольку Россия обладает крупным ядерным потенциалом, НАТО напрямую воевать с ней не хочет.

2. Понимание, что Украина и дальше может оказаться в состоянии войны с РФ, вытекает, видимо, из того, что нынешний конфликт не закончится, на взгляд Запада, убедительной победой ни одной из сторон.

К слову, длительная, многолетняя поддержка Украины - это еще и деньги. В то же время западные СМИ последние месяцы активно пишут об обратном - что у Запада и особенно США деньги на Украину могут скоро "кончиться". И, если контрнаступление ВСУ не достигнет своих целей этим летом, то с осени союзники дадут Киеву отмашку на старт дипломатического процесса.

Отметим, что эта гипотеза сама по себе - правдива она или нет - может влиять на стратегию России.

Москва сейчас активно готовится к отражению контрнаступления и в целом - к войне от обороны, а не наступления. Такая стратегия не требует полного перевода страны на военные рельсы и новых волн мобилизации.

Но, по мнению ряда российских "ястребов", Запад на самом деле ни на какие переговоры не пойдет и в конце концов снабдит Украину всем современным оружием, которое будет применено в этой войне.

И потому Россия должна как можно быстрее использовать свое главное преимущество над Украиной - возможность выставить в разы большую по численности армию. А значит нужно проводить новую мобилизацию уже сейчас.

Российские "ястребы" считают, тезисы западных СМИ о "контрнаступлении и потом переговорах" играют на то, чтобы Москва как раз не усиливала свои военные приготовления, а вела их в прежнем режиме.

Противники внутри РФ такого подхода говорят, что у страны нет возможностей сейчас вооружить и обучить столь большое число народа, а потому нужно наращивать численность армии постепенно за счет добровольцев-контрактников, что сейчас и делается.

С момента вторжения в Украину Россия подготовила "около пяти тысяч" операторов танков Т-90М "Прорыв", БМП-2М, БМП-3 и различных дронов. Они предназначены "для пополнения существующих группировок войск и формирования новых соединений", - заявил министр обороны РФ Шойгу сегодня навоенной коллегии.

По его словам, для действующей армии обучено более 21 тысячи военных. Всего же с 24 февраля 2022 года для вооруженных сил РФ прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих.

Но покрывает ли это российские потери в Украине - непонятно.

Новое интервью Пригожина

Вчера куратор "Вагнера" Пригожин дал очередное интервью, где снова рассказал много "зрады".

Вот основные тезисы оттуда:

1. Впервые озвучил потери "Вагнера" в боях за Бахмут, по его словам, погибли 10 тысяч заключенных (из 50 тысяч рекрутированных в ЧВК) и 10 тысяч штатных "вагнеровцев". Потери ВСУ, по его версии, убитыми — 50 тысяч.

Отметим, что, по информации Байдена, Россия потеряла в Бахмуте около 100 тысяч человек (пропорцию убитых-раненых он не уточнял).

Украина огромных потерь со своей стороны не подтверждала.

В тоже время, о запредельных потерях со стороны "вагнеровцев" (назывались цифры от 15 до 25 тысяч) говорили и ранее многие источники. Отмечая, что это гораздо выше, чем уровень потерь в регулярной армии РФ.

2. Пригожин поставил украинскую армию выше российской.

"Сегодня украинцы – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки", – сказал Пригожин.

Но "Вагнер", по его мнению, "на первом месте в мире" по эффективности.

3. Снова потребовал отставки Шойгу и Герасимова. По мнению Пригожина, на должности министра обороны и начальника Генштаба следует занять Мезенцеву и Суровикину.

4. Цели "спецоперации", объявленной Путиным в Украине, провалились, по мнению Пригожина.

"СВО" делалась ради денацификации… А мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Они как греки или римляне в расцвете сил. Теперь что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов – то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали?", - заявил куратор "Вагнера".

5. Из-за больших потерь в армии, а также из-за недовольства поведением элиты, Пригожин видит вероятность "нового 1917 года", гражданской войны и революции в РФ. Которую начнёт армия, а подхватят родственники погибших.

6. Пригожин описал два сценария дальнейшей войны, о чем мы уже вкратце упоминали выше.

По "оптимистичному" (в него Пригожин не верит) Европа и США устанут от поддержки Украины, пройдут переговоры при посредничестве Китая, а Россия оставит за собой захваченные территории.

По "пессимистичному" ВСУ получат на Западе ракеты и технику и продолжат воевать.

Чтобы не допустить поражения, Пригожин призывает "перестать строить стеклянные башни и жировать", а также перевести всё производство на военные нужды, объявить дополнительные волны мобилизации и воевать дальше.

При этом Пригожин не пояснил, каким образом со всем сказанным выше о тяжелой ситуации в войне для РФ и о необходимости новых волн мобилизации, согласуется его намерение вывести ЧВК "Вагнер" с линии фронта. Ведь это, естественно, резко ухудшит положение для российских войск, так как командованию придется где-то искать резервы, чтоб заткнуть образовавшуюся дыру.

При этом, как следует из интервью, Пригожин отдает себе отчет, что такая проблема будет и даже допустил, что Бахмут после этого не удержат.

Он заявил, что если кадровая армия РФ не сможет поставить под контроль и удержать Бахмут, это дискредитирует ВС РФ и выставит ЧВК более боеспособными, чем регулярные войска.

Более того, в случае потери Бахмута, Пригожин намекает на "революцию".

В таком случае, ЧВК "Вагнер" сперва отправится "в рамках закона и в пиджаках с окровавленными руками" к генштабу РФ "задавать неудобные вопросы", а потом - "снова отправятся спасать Родину".

То есть, похоже, план Пригожина в его борьбе с Шойгу состоит в расчёте на то, что ВСУ отобьют Бахмут у российской армии, а затем руководство минобороны будет неизбежно сменено. Другими словами куратор ЧВК дает понять, что сознательно создает проблемы для армии РФ накануне наступления ВСУ.

Впрочем, реализуется ли план Пригожина и выведет ли он в реальности ЧВК "Вагнер" с фронта - вопрос открытый (в начале мая за такие намерения ему пригрозили обвинением в "измене Родине" и он никуда не ушел). Интересно, что в этом интервью Пригожин вновь сдвинул даты вывода "Вагнера" из Бахмута. Если ранее он говорил о 25 мае, потом о 1 июня, то теперь уже заявил, что намерен вывести ЧВК до 10 июня.

Так или иначе столь жесткие (и уже далеко не первые) заявления Пригожина с прямой дискредитацией российского командование и предсказаниями "смуты" в стране вряд ли повышает боевой дух армии и общества накануне украинского наступления, о неизбежности которого неоднократно заявлял сам куратор ЧВК. То есть, в этом плане, он фактически выступает важным информационным союзником Украины внутри России. А так как он делает подобные заявления совершенно свободно, не опасаясь, видимо, наказания, это свидетельствует о том, что внутри российской элиты идут острые процессы борьбы за власть, которые для элиты, очевидно, важнее, чем результат войны в Украине.

Подробно об этом мы писали здесь.