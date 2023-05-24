"Белгородский рейд" остается главной темой - в том числе и для западной прессы.

В отличие от украинской власти, американские СМИ пишут, что операцию организовал и спланировал Киев. А в качестве целей "вторжения" называют попытку отвлечь российские войска с более важных театров боевых действий (о чем уже неоднократно писала и "Страна").

Также на Западе обратили внимание на то, что в рейде участвовала натовская техника, которая таким образом впервые зафиксирована на российской территории в границах 1991 года, хотя ранее в США говорили, что дают вооружения Украине с условием не использовать их в пределах международно признанных границ РФ.

Хотя прямой критики Киева за эту операцию (а также за состав ее участников, среди которых были известные российские неонацисты, о которых ранее писали и в западных СМИ) не звучит. Вероятно, на Западе хотят посмотреть на реакцию Москвы на данную акцию. да и в целом принципиально не против того, чтоб Украина (пусть и формально руками "российских добровольцев") наносила удары по российской территории, решая свои военные задачи.

Какой по итогу будет эффект от "белгородского рейда" и какие главные выводы из этой ситуации - разбиралась "Страна".

Что произошло в Белгородской области. Кратко

"Страна" уже детально освещала хронологию этой операции. Ее формально провели две организации россиян, которые называют себя противниками режима Путина: "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России".

Фактически - очевидно, что помогала им в этом украинская власть: накануне рейда двое руководителей РДК и ЛСР сфотографировались у офиса Главного управления разведки на Рыбальском острове в Киеве.

В ночь на 22 мая группы из Украины перешли границу с РФ из Сумской области и вторглись в Грайворонский район Белгородской области России.

Там они вели бои, судя по всему, весь день, захватив КПП "Грайворон" у границы. По крайней мере, только оттуда есть фотографии и видео присутствия пришедших из Украины отрядов. Также есть видео из Козинки, по которой прорвавшиеся едут на технике.

Пункт пропуска имеет следы обстрелов, там видны были танки и бронетехника не-российского образца.

При этом около десятка населенных пунктов Грайворонского района попали под обстрелы и были отселены местными властями. Продвигались ли туда "русские добровольцы" - доподлинно неизвестно (хотя слухи такие в телеграм-каналах курсировали).

С вечера 22 мая в районе ввели режим КТО - "контртеррористической операции", который длился почти сутки. К исходу 23 мая минобороны России заявило, что "разгромило" группировку добровольцев и уничтожила 70 "диверсантов".

Украина, а также РДК и ЛСР, своих потерь не подтверждают. В "Легионе Свободная Россия" говорили, что все задачи акции - среди которых была "создание зоны безопасности", отодвигающей обстрелы от украинской границы - были выполнены.

Впрочем, очевидно, что такая "зона" фактически так и не появилась - вчера вечером россияне опубликовали видео с КПП "Грайворон", который они уже контролируют. Там видна разбитая техника с надписями "За Бахмут" и белыми крестами - два бронетранспортера Humvee, пикап и еще один бронеавтомобиль (судя по всему, "Козак").

Сегодня также появилось видео российских СМИ с КПП "Грайворон".

Были и другие фото с подбитой техникой, пришедшей из Украины (на заглавной иллюстрации).

То есть было понятно, что вооруженная группа к вечеру 23 мая однозначно вышла с территории Белгородской области, причем с некоторыми потерями.

Как именно ее выбивали и происходили ли контактные бои - на этот счет достоверной информации нет. Как и свидетельств об уличных боях в населенных пунктах. Также не публикуется информация о пленных (в телеграм-каналах есть только неподтвержденные фото погибших военных, как утверждается - тех, что вошли на территорию Белгородской области).

Из чего скорее всего следует, что россияне наносили дистанционные удары по зафиксированным скоплениям "добровольцев" и их техники, вынуждая их отходить, а затем проводили зачистки в селах, где, предположительно, мог оставаться противник.

Судя по брошенным "Хамви" и "Козакам", отдельные удары попали в цель, иначе сложно объяснить, почему эту технику бросили (правда, в украинских телеграмм-каналах утверждается, что фото эти постановочные и для них использовалась ранее захваченная западная техника). Также не исключено, что выезжать на машинах могло быть рискованно из-за обстрелов, которые наводились дронами.

Теперь к официальной реакции. Киев открестился от этих событий, заявляя, что их организовали сами россияне, не согласные с политикой Кремля. И что это "внутреннее дело" самих россиян. Отчасти это напоминало "тролиинг" России, которая точно также с 2014 года заявляла, что никаких российских войск на Донбассе нет и не было и война там - это "внутреннее дело Украины".

Москва же заявила, что за операцией стоит Украина и Запад. И сообщила, что в дальнейшем будет давать "суровый отпор" попыткам вторжения.

Российские же телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, раскритиковали военные власти за то, что те на второй год "спецоперации" не сумели обеспечить защиту границы - причем на тех направлениях, которые уже давно обсуждались как наиболее вероятные для действий ВСУ.

О том, что у него "серьезные вопросы" к минобороны, заявил даже белгородский губернатор Гладков. Став по сути первым официальным лицом, которое присоединилось к этой риторике.

Как уже писала "Страна", вызвать это недовольство и показать некомпетентность российской власти, возможно, и было одной из целей операции со стороны Украины.

Видимо, по той же причине Кремль попытался эту историю купировать, подавая ее в информационном поле как не такой уж значительный эпизод. И основной информационный поток пошел уже после того, как минобороны РФ заявило о "вытеснении украинской ДРГ", а российские силы зашли на КПП "Грайворон".

Впрочем, некоторые российские военачальники на этой теме решили активно "засветиться": к примеру, российский генерал Александр Лапин, командующий группировкой войск "Восток".

Военкоры опубликовали видео, как он командует операцией против прорвавшихся в Белгородскую область "диверсантов". На кадрах Лапин подгоняет военных и призывает их двигаться "вперёд, за Родину".

При этом само видео выглядит как постановочный пиар и вряд ли отражает реальный бой.

Поучаствовал ли генерал в боях за Белгородскую область - неизвестно, однако это может говорить, что именно он отвечал за данный участок. И попытался с помощью данного видео показать руководству, что "решает проблему".

Впрочем, в любом случае, перед российской властью стоит вопрос как реагировать на этот прорыв - и нужно ли перебрасывать на границу дополнительные войска с других направлений накануне ожидаемого украинского контрнаступления. Что возможно и является целью этой сравнительно малозначительной с военной точки зрения акции, которую, однако, в медиа освещали предельно широко.

Об этой и других вопросах со вчерашнего дня активно пишут западные СМИ.

Участвовала Украина или нет?

Газета New York Times сообщает, что ВСУ лишь прикрывали участников рейда в Белгородскую область, но играли при этом "вспомогательную роль".

По данным газеты, украинские силы охраняли границу Украины в этом районе на случай российской контратаки. И саму границу не переходили.

Впрочем, об этом газете заявил источник в украинском правительстве. И позиция его в общем-то полностью совпадает с официальной. Хотя, судя по эпизоду с прикрытием границы, ВСУ были как минимум в курсе планов российских добровольцев.

Но другие западные СМИ пишут о более глубокой вовлеченности украинских властей. По данным Times, трансграничную операцию могло планировать ГУР Минобороны.

Издание отмечает, что "люди, проводившие рейд, были россиянами, но одетыми в украинский камуфляж, вооруженными винтовками стандарта НАТО и на американских "Хаммерах".

Газета не считает совпадением появление того же дня видеообращения начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, призвавшего российских военных сдаваться в плен.

Reuters также указывает, что участники связаны с ГУР Минобороны.

Так, глава лондонского консалтингового агентства Mayak Intelligence и автор нескольких книг о российских вооруженных силах Марк Галеотти заявил, что хотя вторжение осуществляется оппозиционными действующему режиму РФ россиянами, "мы должны понимать, что это не независимые силы".

"Они контролируются украинской военной разведкой", — заявил Галеотти.

Также опрошенные эксперты считают, что хотя Киев и отрицает причастность к происходящему, тем не менее, акция "почти наверняка была скоординирована с ВСУ".

Чиновник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк признал "какую-то форму" сотрудничества с участниками рейда, но настаивал, что они действовали самостоятельно.

"Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы делимся какой-то информацией. И можно сказать, что мы даже сотрудничаем", — цитирует Черняка Financial Times.

При этом официально на Западе не говорят, что украинская разведка поддерживала "вторжение". В США заявили, что они против атак по территории России, но решение принимает сама Украина, поскольку нападение совершила изначально Москва.

То есть, официально ни Киев, ни Запад участия Украины не подтверждают. При этом зарубежные медиа пишут об этом совершенно свободно.

Впрочем, та же история касается и других акций, которые приписываются Украине на территории России.

Скорее всего, это делается затем, чтобы не дать российскому руководству повод заявлять о прямом "нападении на Россию" со стороны НАТО или Киева. И вводить экстренные военные приготовления - вроде новых волн мобилизации и милитаризации экономики.

Какие цели были у акции?

Times пишет, что Россия после "белгородского рейда" осталась перед сложным выбором.

"Путин стоит перед дилеммой: если он не отведет войска обратно в Россию для защиты этих территорий, то покажет своему народу, что царь, которого они считали всемогущим, не может защитить даже границу. Но если он переведет войска на границу, то это может ослабить оборонные позиции на южном фронте (в Запорожской области — Ред.) именно тогда, когда Украина готовится там нанести ответный удар", — пишет издание.

Журналисты предполагают, что именно это и есть конечная цель активности в Белгородской области: вызвать хаос, демотивировать врага, отвлечь войска с других направлений и заставить сжигать ресурсы.

Эсперты, опрошенные Reuters, сформулировали цель акции похожим образом - вынудить Россию оттянуть силы на другой участок фронта.

"Украинцы пытаются оттянуть русских в разные стороны, чтобы открыть бреши. Русские вынуждены посылать подкрепления. Им придется отреагировать на это и ввести туда войска, а затем разместить много войск вдоль всей приграничной зоны, даже если это не направление наступления Украины", — сказал аналитик Королевского института объединенных служб Нил Мелвин.

То есть на данный момент отвлечение российских войск с более важных участков - это основной военный смысл данных акций, с которым согласны многие.

Другой вопрос, хватит ли у Киева сил, чтобы создать России серьезные военные проблемы на этих направлениях. Если нет, то вряд ли Кремль станет оголять участки фронта в Украине и постарается купировать дальнейшие проникновения внутренними ресурсами.

К примеру, вчера телеграм-каналы сообщали, что в Белгород перебросили подразделения Росгвардии из Москвы. Не исключено, что в РФ также расценивают акции как попытки распылить их силы и стараются не "вестись".

Что означает наличие американской техники у "ДРГ"?

Отдельный вопрос - американская техника у участников вторжения.

Это по сути прецедент этой войны - когда переданные Украине вооружения задействуются на международно-признанной территории РФ.

У участников рейда в Белгородской области действительно были американские машины, пишет Financial Times. В издании вышла публикация, в которой подтверждается вывод о том, что у них были, как минимум, американские джипы.

Один из авторов статьи говорил с лидером "Русского добровольческого корпуса" Денисом Никитиным, и тот, в частности, сообщил, что в рейде участвовали как минимум два бронеавтомобиля M1224 MaxxPro и несколько Humvee. Он отказался рассказать, откуда их взяли.

Часть, но не все опубликованные РДК фотографии машин сделаны с российской стороны границы, показал анализ FT. На фото и видео, распространяющихся российскими властями, также видны автомобили этих типов. Украина ранее получала такие машины от США.

В США уже официально прокомментировали сообщения о возможном участии американской техники нападении на территорию РФ. Госдепартамент заявил, что "скептически относится" к таким сообщениям.

В Пентагоне, в свою очередь, заявляли, что "следят за сообщениями" о том, что проникшая в Белгородскую область "украинская ДРГ" использовала американскую технику. Там добавили, что что Штаты не одобряли передачу поставленной Украине техники третьей стороне, а Киев этого не запрашивал.

То есть, по сути, это продолжение истории о том, что Украина, по официальным данным, не причастна к акции. А следовательно и технику "русские добровольцы" раздобыли где-то еще.

Но понятно, что взять ее где-то еще, кроме арсенала ВСУ, невозможно. И здесь основной вопрос - согласовано ли Украиной с США применение западной техники по России. Пока из комментариев Запада не следует, что там раздражены или недовольны.

И будет ли как-то на это повышение ставок отвечать РФ - неизвестно. Пока официальный нарратив Москвы - акцию проводила Украина для того, чтобы воздействовать на западных "кураторов".

"Налёт диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ, полностью провалился. Все подобные террористические вылазки будут и далее жёстко пресекаться", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Да и выше говорилось, что российская власть пока не конвертирует случившееся в решения как-то поднять уровень эскалации. И рассматривает это как довольно проходной инцидент, считая, очевидно, его провокацией, на которую не нужно поддаваться.

В то же время для Украины участие "Хамви" и "Макспро" в акции может стать поводом требовать у Запада снять запрет на применение по России более серьезных вооружений - например, "Хаймарсов" или дальнобойных ракет Strom Shadow.

Но, теоретически, "белгородский прецедент" может добавить аргументов тем силам на Западе, которые опасаются передачи Украине передовых систем вооружений. Хотя пока эти опасения публично громко не высказываются даже в СМИ.