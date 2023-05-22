Один из участников рейда "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область, который засветился на видео - 38-летний Алексей Левкин. Это очень известная личность в среде ультраправых на постсоветском пространстве.

Левкин - лидер российской неонацистской блэк-метал-группы М8Л8ТХ (название расшифровывается как "Молот Гитлера").

Как сообщал Bellingcat, Левкин входил в группу неонацистов, которая участвовала в осквернении еврейских и мусульманских могил, нескольких нападениях и, по крайней мере, четырех убийствах.

С 2014 года Левкин находится в Украине. Он воевал на Донбассе в составе "Азова".

В 2016-м стал одним из основателей неонацистской структуры "Вотанюгенд", которая описывалась как сетевой "мини-университет для сторонников правой идеологии", провозглашающий героями таких ультраправых террористов, как Тимоти Маквей и Андерс Брейвик.

"Вотанюгенд" исповедуют настолько неприкрытый неонацизм, в том числе открытое прославление Гитлера, что даже их лидер признает, что эта группировка слишком жесткая для публичного пространства", - так охарактеризовала Bellingcat организацию Левкина.

По сообщению издания "Заборона", в 2020-м группа Левкина М8Л8ТХ давала концерт в Киеве.

"Буквы "о" в названии заменены на восьмерки, чтобы создать неонацистское кодовое число 88, которое означает "Хайль Гитлер".

В конце каждой песни "Молота Гитлера" люди в зале зигуют и кричат "Зиг хайль!" – писала "Заборона".

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