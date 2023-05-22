В Офисе президента заявили, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к происходящему в Белгородской области.

Об этом написал в Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках... Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" сообщили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе. В Козинке находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

СМИ сообщают о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.