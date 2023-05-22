В Кремле уже знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают их целью отвлечь внимание от Бахмута, о захвате которого заявляет РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно. Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска", - заявил Песков.

Напомним, с самого утра сегодня украинские телеграм-каналы сообщают о начале наступления подразделений из числа россиян, воюющих за Украину на территорию Белгородской области.

В пабликах "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" появились посты с призывами к жителям российского пограничья "оставаться дома и не оказывать сопротивление".

Украинская разведка при этом сообщает, что в Белгородской области действуют исключительно россияне, которые создают "линию безопасности" для Украины.

По данным пабликов, сейчас бой идет в районе Козинки, Горы-Подол и Глотово, а "украинская ДРГ" находится в Доме культуры в селе Гора-Подол. По ней ведут огонь российские военные.Над районом замечены российские вертолеты.

"Русский добровольческий корпус" заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области.

А российский оппозиционер Илья Пономарев сказал "Стране", что легион "Свобода России" и "Русский Добровольческий корпус" проводят разведку боем в Белгородской области.