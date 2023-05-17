В России сообщают, что якобы ночью 17 мая беспилотник сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино в Белгородской области. В результате чего произошел пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Сообщается, что неизвестный БПЛА залетел на территорию Белгородской области и атаковал здание пункта пропуска через границу, предположительно, минометными минами.

Telegram-канал Baza пишет, что "около полуночи залетевший со стороны Украины дрон (предположительно, со стороны села Плетеновка) скинул на здание пограничного пункта два самодельных взрывных устройства".

Также жители Белгорода видели взрывы над городом. Официальных сообщений об этом не было.

Напомним, также в России сообщают, что у трассы на Москву под Калугой, взорвался неизвестный беспилотник.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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