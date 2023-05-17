В среду, 17 мая, в Украине идет уже 448-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 16 мая.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

17 мая

08.50 Агентство Reuters также пишет о повреждении системы "Пэтриот" в Киеве вчера ночью.

Как сообщается, ЗРК "понес некоторый ущерб в результате удара России, заявили во вторник два американских чиновника, добавив, что, судя по всему, система не была уничтожена".

Вашингтон и Киев уже обсуждали способ ремонта "Пэтриота", "и на данный момент не похоже, что систему придется вывозить из Украины".

Собеседник агентства добавил, что "в ближайшие дни у Соединенных Штатов будет лучшее понимание, и информация может со временем измениться".

08.40 В России, у трассы на Москву под Калугой, взорвался неизвестный беспилотник, пишут российские телеграм-каналы.

Дрон упал в лесополосе возле деревни Тарутино по соседству с трассой "Московское большое кольцо". Местные жители видели взрыв.

Полиция нашла обломки беспилотника в лесном массиве рядом с дорогой примерно в 100 километрах от Москвы.

08.35 Россия перебрасывает подкрепления в район Бахмута и под Купянск, пишет "Институт изучения войны" (США).

Подкрепление российских войск под Бахмут, "вероятно, является ответом на сохраняющуюся озабоченность России по поводу стабильности линии фронта в этом районе".

Хотя "украинские успехи вокруг Бахмута были ограничены", они "побудили Россию к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных усилиях в этом районе".

"Подкрепления также, вероятно, предназначены для повышения способности "Вагнера" быстро захватить оставшуюся часть Бахмута", - считают военные эксперты. По их мнению, в РФ хотят получить "тактическую победу" накануне украинского контрнаступления.

Что касается боев внутри Бахмута, то "российские силы, вероятно, добились незначительных успехов на юго-западе Бахмута вдоль дороги, ведущей в Хромово", пишет "Институт", комментируя видео, поступающие из города.

07.35 Фото последствий прилетов по Николаеву вчера вечером.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро:

1. За минувшие сутки силы РФ нанесли 31 ракетный удар. В частности, двумя ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки и двумя ракетами "Калибр" - по Николаеву. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО.

2. Для ракетных ударов россияне использовали 6 ракет "Кинжал", 13 ракет "Калибр" (две взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). 25 из них были уничтожены.

3. В результате обстрела россиянами населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области есть погибшие и раненые среди мирных жителей, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

4. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки там произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

5. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БПЛА.

06.50 Цель усиленных ракетных атак РФ по Украине - отложить контрнаступление ВСУ на некоторое время.

Об этом сообщает CNN.

06.30 Карта тревог сейчас.