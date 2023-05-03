Россия активно готовит "выборы" на контролируемых ею территориях в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Как сообщала "Страна", 10 сентября в РФ состоится единый день голосования. По официальным данным, в 54 регионах (в том числе и в захваченной части Украины) пройдут 78 избирательных "кампаний" разного уровня.

Что касается аннексированных украинских территорий, то в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей будут избирать "депутатов" в местные "представительные" органы, в том числе "законодательные собрания" регионов. Кроме того, действующие "Народные советы республик" должны также избрать по представлению президента России Владимира Путина "глав" регионов.

Через "заксобрания" Запорожской и Херсонской областей после их "избрания" 10 сентября планируется назначить и глав указанных регионов, утверждает российская пресса.

При этом "выборы" планируются с учетом введенного там Путиным еще 20 октября военного положения, в период действия которого избирательные кампании не проводятся. Однако, это противоречие вскоре должно быть снято путем изменения российского законодательства.

Ведущие парламентские и не только партии РФ, включая провластную "Единую Россию" уже вовсю готовятся к избирательному процессу.

В частности, в Единой России уже завершилось выдвижение кандидатов на партийные праймериз. И там есть немало хорошо известных в Украине лиц.

Помимо очевидного стремления Москвы показать "полную интеграцию" захваченных украинских регионов в РФ и "легитимизировать" аннексию, как считают эксперты, это еще и показательный жест на фоне разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ. Кремль показывает, что отдавать эти территории в рамках очередного "жеста доброй воли" не намерен.

Как Россия собирается проводить "выборы" на аннексированных территориях, выясняла "Страна".

По российскому избирательному календарю

Мы уже сообщали, что впервые в единый день голосования 10 сентября в нем примут участия так называемые "новые российские территории", а по сути - захваченные РФ части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

"Выборы" должны состояться несмотря на действующий здесь с 19 декабря режим военного положения. В Госдуму уже внесены поправки в соответствующий закон.

Так или иначе, российские власти намерены провести "выборы" на этих территориях в срок, чем занимается, по сообщениям прессы, первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Он же курировал подготовку к "референдуму" о "вхождении" этих регионов в состав России. Очевидно, что Украина, как и ее западные союзники, снова не признают результаты "голосования". РФ же смотрит на эту ситуацию под своим углом.

"Для Москвы сейчас важно интегрировать людей на оккупированных территориях в общероссийское электоральное поле. "Референдум" об их вхождении в состав России был организован как якобы их собственная инициатива. А теперь "новые граждане" РФ проголосуют вместе со всей Россией, как бы подтверждая свое "гражданство", одна из функций которого - избирать и быть избранным. Кроме того, избрание "представительных органов" и одновременно (или потом) полноценных "глав" регионов (сейчас "управление" осуществляют врио) завершит оформление властной конструкции на оккупированных территориях. Это будет демонстрация, что их интеграция на электоральном уровне происходит так же, как и на военном, экономическом, административном. И Россия, конечно, хочет показать "выборами", что не будет обменивать захваченное в рамках некоего компромисса с Украиной. То есть сделки нейтралитет в обмен на территории не будет. Развязка конфликта между странами будет другой", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Избрание новых "глав" регионов будет непрямым, то есть их изберут не граждане, а региональные "заксобрания".

Выборы в сами "представительные органы" новых "субъектов" РФ, вероятно, пройдут по пропорциональной системе, то есть по спискам партий, которые должны преодолеть 5%-й проходной барьер.

"И.о. главы" "ДНР" Денис Пушилин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на "выборах" 10 сентября "руководителя" региона. По сообщениям российской прессы, он также станет первым номером списка единороссов на "выборах" нового состава "Народного совета". Пушилин является секретарем донецкой ячейки партии. По всей видимости, Леонид Пасечник возглавит "список" на "выборах" в "ЛНР", Евгений Балицкий - оккупированной части Запорожской области, Владимир Сальдо - в Херсонской области.

Тем временем российские партии, особенно представленные в Государственной Думе, разворачивают подготовительную работу к выборам на оккупированных территориях. По всей видимости, власти не горят желанием разрешать свободную (по российским меркам, конечно) партийную конкуренцию. Зеленый свет фактически получат только думские партии, хотя, вероятно, карт-бланш будет у единороссов, чтобы они взяли "большинство" в ключевых региональных "собраниях".

Такой вывод можно сделать, глядя на списки кандидатов в "депутаты", заявленных на праймериз ЕР. Среди них присутствует немало представителей непризнанных властей новых российских "регионов".

Например, в списке ЕР по "ДНР" среди заявленных на праймериз 176 членов партии - "спикер Народного совета" Владимир Бидевка, его "заместитель" Сергей Прокопенко и еще 53 "депутата" из ста, которые числятся в "совете". Всего на внутрипартийные праймериз заявились по "ДНР" 225 кандидатов. Кстати, к участию допускались не только граждане России, но обладатели украинских паспортов, которые должны были предоставить копии заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Согласно открытым данным, до 26 мая будет проводиться регистрация избирателей для участия в "голосовании". Сами праймериз ЕР в новых "субъектах" РФ будут проходить в смешанном формате - в электронном и на отдельно образованных участках со счетными комиссиями с 22 по 28 мая. Итоги голосования будут подведены 30 мая.

Уполномоченными партии на выборах на оккупированных территориях стали депутаты Госдумы от ЕР Зураб Макиев – в "ДНР", Виктор Водолацкий – в "ЛНР", Артем Бичаев – в Запорожской и Игорь Кастюкевич – в Херсонской областях. Куратор избирательной кампании партии здесь - единорос Александр Сидякин.

Кто идет в "собрания"

Теперь подробнее о списках на праймериз.

Что касается "ДНР", то, тут большинство среди участников "праймериз" - это "депутаты" уже существующего "Народного совета". Также есть "главы" ряда местных администраций городов на неподконтрольной части Донбасса, ректоров некоторых донецких вузов и других бюджетников.

Также там командир батальона "Спарта" Артем Жога, отец погибшего полевого командира "ДНР" Владимира Жоги, награжденного званием Героя России, бывший депутат Мариупольского горсовета Константин Иващенко, который некоторое время руководил захваченным россиянами Мариуполем, "министр чрезвычайных ситуаций" "ДНР" Алексей Кострубицкий. Есть в списке и желающие из России, например, кикбоксёр и боец смешанных единоборств Владимир Минеев или некая бизнесвумен из Курска Татьяна Бондаренко, в чьих подробнейших данных на сайте ЕР есть информация о неудачных попытках избраться в Государственную Думу, Курскую областную Думу и Курское горсобрание и о преданности делу спасению животных.

На предварительное "голосование" по списку ЕР в "ЛНР" зарегистрировались "председатель" "Народного совета" Денис Мирошниченко и его заместители Дмитрий Хорошилов и Олег Коваль и еще 39 "депутатов", а также "замглвы администрации" Луганска Яна Пащенко. Кроме того, в списке снова много бюджетников, в том числе ректоры вузов, директоры детсадов и ДК, врачи, а еще шахтеры, профсоюзные работники и даже временно безработные.

По списку для захваченной части Херсонской области идут 97 человек, в том числе 70 членов ЕР. Среди них много представителей новых "властей", например, "глава" Генической "военно-государственной администрации" ("ВГА") Елена Терских. Каховской "ВГА" Павел Филипчук, Скадовской "ВГА" Сергей Швайко, Чаплынской "ВГА" Александр Хлюстов и т.д. Но также в списке представители бюджетных организаций, фермеры и даже сторож склада.

Кроме того, в списке есть известный в Украине адвокат Валентин Рыбин.

В 2021 году Рыбин баллотировался на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №50 (Донецкая область) от Партии Шария и занял второе место.

В своей анкете на сайте ЕР Рыбин указал, что состоит в партии и курирует юридическое направление в "министерстве информационной политики Херсонской области". По данным источников "Страны", в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 111(1) часть 5 "Коллаборационистская деятельность".

Теперь перейдем к Запорожской области.

Из назначенных Россией "руководителей" выделяются член партии и глава "администрации" Мелитополя Галина Данильченко, близкая к "врио губернатора" Евгению Балицкому, и его конкурент за влияние в "регионе" Владимир Рогов, а также "глава" "ВГА" Бердянска Александр Сауленко, "глава" Мелитопольского района Андрей Сигута, советник "губернатора" Виталий Ярчук, руководитель аппарата "врио губернатора" Оксана Вьюник, которые также входят в орбиту Балицкого, "министр" образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. Есть в списке крымчане и выходцы из России.

Но есть и известные в Украине лица. Так, на праймериз выдвинулся основатель телеканала "112" Виктор Зубрицкий и экс-глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы и бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Оба указали в своих данных, что являются "советниками "главы" "администрации" Запорожской области" (то есть, Балицкого). Против Табачника также открыто дело по статье 111 часть 2 "Государственная измена".

Зачем понадобилось Табачнику участие в "праймериз", по украинским политкругам ходят разные мнения. По одной из версий, после формирования "парламентов" на новых территориях, вероятно, от них могут быть делегированы "сенаторы" в Совет Федерации РФ. И Табачник может стать одним из них.

"В России - жестко иерархиризованная политической система. Для того чтобы туда попасть, нужно начинать с самых нижних ступенек. Поэтому те украинские деятели, которые решили связать свою дальнейшую судьбу с РФ, должны начинать с азов - с "депутатов" "местных собраний. А далее двигаться по карьерной лестнице дальше, если на то будет воля руководителей. Потом может быть Госдума, либо административная должность в одном из субъектов федерации. А оттуда уже может быть и до федеральных органов власти дойдут", - говорит "Стране" источник в российских политических кругах.

Впрочем, пока сами по себе российские "выборы" 10 сентября на захваченных территориях, очевидно, далеко не главная сейчас тема на повестке дня. Куда больше внимания сейчас приковано к ожидаемому контранступлению ВСУ. От его результатов и будет зависеть, состоятся ли эти выборы вообще.