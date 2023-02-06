По данным разведки Британии, Россия готовит "региональные выборы" на оккупированных территориях Украины, чтобы оправдать факт из захвата.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Это следует за продолжающимися усилиями по "русификации" оккупированных территорий, которые включают пересмотр систем образования, связи и транспорта", - говорится в свежем отчете.

Там напоминают, что 1 февраля глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что подготовка к "выборам" уже идет. Они запланированы на 10 сентября, в единый день голосования в РФ.

Как писала "Страна", в конце сентября прошлого года глава Евросовета заявил, что в ЕС никогда не признают "референдумы" и незаконную аннексию Россией территорий Украины.

Генассамблея ООН также осудила проведенные Россией "референдумы" в прошлом году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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