Пять стран против. Генассамблея ООН осудила проведенные Россией "референдумы". Результаты голосования
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую "референдумы" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях.
Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 - воздержались.
Об этом сообщается в соответствующей инфографике.
Против резолюции проголосовали следующие страны:
- Россия;
- Беларусь;
- Сирия;
- КНДР;
- Никарагуа.
Воздержались - Китай, Южная Африка и почти все страны СНГ.
Этот документ осуждает так называемые "референдумы" в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также требует от России отменить решение от 29 сентября 2022 года об их "присоединении".
До этого проект подобной резолюции рассматривал Совет безопасности ООН, но Москва воспользовалась правом вето и заблокировала его. На Генеральной ассамблее права блокировки ни у кого нет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом №687 от 4 октября признал ничтожными указы Владимира Путина о т. н. "независимости" Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения их на основании.
Ранее мы писали, что, по данным опроса, аннексию Россией захваченных территорий Украины поддерживают 78% россиян. Против выступают 7%.