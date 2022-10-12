Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую "референдумы" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях.

Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 - воздержались.

Об этом сообщается в соответствующей инфографике.

Против резолюции проголосовали следующие страны:

Россия;

Беларусь;

Сирия;

КНДР;

Никарагуа.

Воздержались - Китай, Южная Африка и почти все страны СНГ.

Этот документ осуждает так называемые "референдумы" в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также требует от России отменить решение от 29 сентября 2022 года об их "присоединении".

До этого проект подобной резолюции рассматривал Совет безопасности ООН, но Москва воспользовалась правом вето и заблокировала его. На Генеральной ассамблее права блокировки ни у кого нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом №687 от 4 октября признал ничтожными указы Владимира Путина о т. н. "независимости" Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения их на основании.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, аннексию Россией захваченных территорий Украины поддерживают 78% россиян. Против выступают 7%.