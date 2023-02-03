Разведка Британии сообщила, что в ЧВК "Вагнер" в России стали вербовать меньше осужденных
В ЧВК "Вагнер" стали меньше вербовать осужденных по сравнению с летом и осенью, когда наблюдался пик.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Разведка отталкивается от данных российской ФСИН от 31 января. Согласно им, численность заключенных в стране составляет 433 тыс. человек - на 6 тысяч меньше по сравнению с ноябрем 2022 года.
В то же время с сентября по ноябрь 2022-го количество заключенных сократилось на 23 тысяч.
В разведке Великобритании связывают сокращение числа заключенных с их вербовкой в "Вагнер".
Также "разрозненные сведения от украинских военных на линии фронта" свидетельствуют, что РФ стала реже прибегать к тактике атак живыми волнами с участием заключенных.
Причиной сокращение масштабов вербовки в британской разведке считают конфликт Евгения Пригожина и минобороны РФ.
Ранее мы писали, что какую стратегию выбрала Россия для нового наступления.
Также сообщалось, что Институт изучения войны считает, что РФ направила "Вагнеру" силы для поддержки наступления в Бахмуте.
Кроме того, писали, что на линию фронта в Запорожской области россияне перебросили "вагнеровцев".