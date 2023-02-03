В ЧВК "Вагнер" стали меньше вербовать осужденных по сравнению с летом и осенью, когда наблюдался пик.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Разведка отталкивается от данных российской ФСИН от 31 января. Согласно им, численность заключенных в стране составляет 433 тыс. человек - на 6 тысяч меньше по сравнению с ноябрем 2022 года.

В то же время с сентября по ноябрь 2022-го количество заключенных сократилось на 23 тысяч.

В разведке Великобритании связывают сокращение числа заключенных с их вербовкой в "Вагнер".

Также "разрозненные сведения от украинских военных на линии фронта" свидетельствуют, что РФ стала реже прибегать к тактике атак живыми волнами с участием заключенных.

Причиной сокращение масштабов вербовки в британской разведке считают конфликт Евгения Пригожина и минобороны РФ.

Ранее мы писали, что какую стратегию выбрала Россия для нового наступления.

Также сообщалось, что Институт изучения войны считает, что РФ направила "Вагнеру" силы для поддержки наступления в Бахмуте.

Кроме того, писали, что на линию фронта в Запорожской области россияне перебросили "вагнеровцев".