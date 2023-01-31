В ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области.

Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического полка Евгений Ерин.

"Попыток наступать и атаковать большими группами на запорожском направлении пока нет. В то же время есть информация, которая сейчас уточняется, о прибытии наемников из российских ЧВК на данное направление. Как мы знаем, там, где появляется "Вагнер", там идет активизация. Поэтому мы тоже к этому готовимся, принимаем все необходимые меры", - заявил Ерин в эфире телемарафона.

Запорожская область является одним из вероятных направлений возможного наступления армии РФ с целью отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым.

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