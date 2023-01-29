Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку о событиях на фронте.

Сводка появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из новой сводки:

Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов: Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

Отметим, что о захвате Благодатного вчера сообщила ЧВК "Вагнер". Как видим, Украина этого не подтверждает.

Также, как видим, продолжаются атаки на Ивановское (ранее Красное) на трассе Бахмут-Константиновка.

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