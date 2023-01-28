"Одними танками ход войны в Украине не переломить" - под таким заголовком вышла статья в New York Times.

Натовские танки "не станут той серебряной пулей, которая позволит Киеву выиграть войну", пишет газета. Но "американские военные в очередной раз попытаются переделать армию по своему образу и подобию, чтобы усилить шанс Украины прорвать укрепленную российскую оборону".

Украинцы пройдут ускоренный курс того, что американские военные называют общевойсковой подготовкой, на освоение которой у самих американских подразделений уходят месяцы, если не годы.

"Пока неясно, насколько реалистично для Пентагона обучить украинцев сложностям общевойсковой маневренной войны за короткий промежуток времени", - пишут авторы.

Но при этом Киеву необходимо преодолеть военный тупик, в который могут упереться ВСУ после того, как россияне начали строить многоуровневую оборону по линии захваченных позиций.

"Прорыв этих рубежей - это не просто перегон батальона танков по траншеям. Для этого требуется скоординированная атака с пехотой, обозначающей цели, танками, обстреливающими эти позиции, и артиллерийскими орудиями, обеспечивающими прикрытие и поддержку. Такие общевойсковые маневры и являются предметом учений", - объясняют авторы статьи.

Для усиления ударной мощи ВСУ, танки "Леопард" пойдут в атаку в связке с американской БМП "Брэдли". Танки прорвут траншеи и откроют дорогу пехоте на боевых машинах Bradley для удержания отвоеванной территории.

При этом "новые пожертвования вряд ли повысят боевую мощь, достаточную для победы Украины в войне, но официальные лица и сторонние аналитики говорят, что они существенно помогут".

"Когда прибудет полный пакет западной техники, Киев может создать целых три дополнительные бригады", - пишет издание.

Напомним, в Пентагоне считают, что следующие месяцы решат исход войны в Украине.

Ранее "Страна" писала, почему Запад разморозил поставки БМП для ВСУ и переломят ли они ход войны.