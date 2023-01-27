Пресс-служба полка Нацгвардии "Азов" (того, что воевал в Мариуполе) опровергает переход подразделения в ВСУ.

"Бригадой в ВСУ стало другое подразделение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полк "Азов" остаётся подразделением Нацгвардии и ведёт боевые действия на южном направлении.

То есть, теперь в Украине будет два воинских подразделения, связывающие свои названия с "Азовом" - "Азов" в составе Нацгвардии и третья отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ, о создании которой накануне сообщил основатель "Азова" Андрей Билецкий. По словам Билецкого бригада сейчас выдвигается к Бахмуту.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон, разрешающий иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии, в том числе в "Азове".

Тем временем война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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