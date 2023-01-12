Рада приняла закон, разрешающий иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии, в том числе в "Азове"
Верховная Рада приняла закон, который разрешает иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии. В частности - в полку "Азов".
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что ранее был принят ряд законопроектов, касающихся прохождения службы в Украине иностранцами, но они позволяли служить только в ВСУ, но не в Нацгвардии.
"Азов" является подразделением НГУ, и иностранцы, служившие там, не могли находиться на территории Украины легально, а в будущем - не могли рассчитывать на гражданство Украины.
"Теперь это исправлено", - сообщил Гончаренко.
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