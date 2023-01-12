Верховная Рада приняла закон, который разрешает иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии. В частности - в полку "Азов".

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что ранее был принят ряд законопроектов, касающихся прохождения службы в Украине иностранцами, но они позволяли служить только в ВСУ, но не в Нацгвардии.

"Азов" является подразделением НГУ, и иностранцы, служившие там, не могли находиться на территории Украины легально, а в будущем - не могли рассчитывать на гражданство Украины.

"Теперь это исправлено", - сообщил Гончаренко.

Ранее мы писали, что Комитет Рады рекомендовал принять законопроекты по налоговым и таможенным льготам во время военного положения.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский считает, что обладатели российского гражданства не должны иметь украинского.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.