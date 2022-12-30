Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который Рада приняла в декабре.

Закон - условие Евросоюза, который еще с 2019 года требовал переработать украинские нормы под стандарты ЕС по защите нацменьшинств.

Эти требования возникли в связи с политикой украинизации, которая сужала языковые права прежде всего русских, но и других меньшинств тоже.

Власти обещали урегулировать этот вопрос отдельным законом, который и подписал 29 декабря президент. Но по факту языковые гарантии, данные в нем, не являются конкретными и отсылают к другим законам (которые существенно увеличивают роль государственного языка).

Напомним, законопроект №8224 депутаты внесли в повестку дня 1 декабря и сразу же приняли его в первом чтении. Согласно законопроекту нацменьшинствам гарантируется защита от принудительной ассимиляции. Также запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам. В случае ущемления прав меньшинств, их представители могут обратиться в суд или иным правовым способом добиться защиты своих прав.

Нацменьшинство получает возможность издавать СМИ на своем языке, дублировать вывески и предвыборную агитацию, афиши, культурные мероприятия.

Подробнее о том, что прописано в этом законопроекте и как он меняет положение нацменьшинств мы писали ранее в отдельном материале.