В МИД Украины отреагировали на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который сказал, что политика Киева относительно нацменьшиств затрудняет оказание помощи нашей стране.

Об этом со ссылкой на спикера украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко пишет "Интерфакс-Украина".

"Категорически исключаем утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о наличии в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это надуманные и политизированные суждения", - сказал он.

Николенко добавил, что в Украине наоборот воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации нацсообществ.

"Никаких угроз для их национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", - добавил представитель МИД Украины.

Также он напомнил, что по инициативе украинской стороны в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество в вопросе нацменьшинств.

"В настоящее время нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", - заявил Николенко.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии заявил, что если украинцы не отступят от политики нарушения прав венгерского меньшинства, "это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать любую поддержку".

Также мы писали, что в Венгрии заявили, что Украине для вступления в НАТО нужно работать над уважением прав нацменьшинств.

Кроме того, сообщалось, что еще осенью прошлого года в Венгрии заявляли о продолжении блокирования вступления Украины в НАТО за "ущемление прав носителей венгерского языка на Закарпатье".