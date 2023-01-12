В ближайшие дни Рада проголосует за лишение мандата четырех нардепов, которых во вторник Владимир Зеленский лишил украинского гражданства - Виктора Медведчука, Рената Кузьмина, Андрея Деркача и Тараса Козака.

Об этом сообщил "Стране" высокопоставленный источник, близкий к руководству "Слуги народа".

Также будет лишен мандата депутат Андрей Аксенов, который сам написал заявление о сложении полномочий.

В то же время, источник опроверг информацию о якобы скором сложении депутатских полномочий нардепами от группы "Восстановление Украины" Вадимом Столаром и Игорем Абрамовичем.

"Они пока будут с мандатами", - сказал источник.

Напомним, 10 января Зеленский сообщил о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Ранее СМИ распространили соответствующий указ.

Ранее также публиковалась информация об указах о лишении гражданства, в частности, олигарха Игоря Коломойского, главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, а также народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Однако в результате было лишь устное подтверждение президента по Корбану, а указ так и не появился.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.