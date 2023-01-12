Глава комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко предлагает досрочно прекратить полномочия нардепов Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, которых президент лишил гражданства Украины.

Соответствующие проекты постановлений появились на сайте парламента 12 января.

В сопроводительных документах указано, что основанием для досрочного прекращения полномочий является лишение гражданства этих нардепов.

Напомним, 10 января Зеленский сообщил о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Ранее СМИ распространили соответствующий указ.

Президент заявил, что решение было принято на основании материалов СБУ, Государственной миграционной службы и в соответствии с Конституцией.

Вчера в Раду поступил указ Зеленского о лишении гражданства Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина. Стефанчук заявил, что парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.

Также ранее мы разбирались, что значит указ президента о лишении гражданства Корбана и Коломойского.