В Раду поступил указ Зеленского о лишении гражданства Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина
В Верховную Раду Украины поступил президентский указ о лишении нардепов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина гражданства.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.
Он заявил, что парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.
Напомним, накануне Зеленский сообщил о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Ранее СМИ распространили соответствующий указ.
Президент заявил, что решение было принято на основании материалов СБУ, Государственной миграционной службы и в соответствии с Конституцией.
Также ранее мы разбирались, что значит указ президента о лишении гражданства Корбана и Коломойского.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .
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