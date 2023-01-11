В Верховную Раду Украины поступил президентский указ о лишении нардепов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина гражданства.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Он заявил, что парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, накануне Зеленский сообщил о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Ранее СМИ распространили соответствующий указ.

Президент заявил, что решение было принято на основании материалов СБУ, Государственной миграционной службы и в соответствии с Конституцией.

Также ранее мы разбирались, что значит указ президента о лишении гражданства Корбана и Коломойского.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

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