Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренату Кузьмину объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в телеграм-канале.

Он подозревается в том, что накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ "размещал в СМИ пропагандистские материалы против Украины".

Сейчас следствие устанавливает, где находится Кузьмин, в местах его возможного пребывания провели более десяти одновременных обысков.

Кузьмину грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, добавили в Государственном бюро расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запретили партию ОПЗЖ. По данным СБУ, с начала войны следователи "осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров "ОПЗЖ", причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности".

Также мы писали, что Кузьмин попал под санкции в "ДНР", которые подразумевают конфискацию всех активов и имущества на захваченных территориях.

Также мы писали, что экс-нардепам от "Партии Регионов" Цареву и Олейнику сообщили о подозрении в госизмене и незаконном пересечении границы 24 февраля.