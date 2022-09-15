В четверг, 15 сентября, Кассационный админсуд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) на решение о ее запрете.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"Таким образом суд окончательно запретил ее деятельность", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, с начала войны следователи "осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров "ОПЗЖ", причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности".

В рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

Напомним, в июне апелляционный суд Львова запретил партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эта партия была одна из крупнейших в стране и заняла второе место на выборах в 2019 году. Рассмотрение дела по "ОПЗЖ" совокупно длилось 5-6 часов - дольше всех других дел о запрете партий, которые власти считают "пророссийскими". В партии назвали это "политическим рейдерством".

Ранее мы писали, что в июне суд запретил Социалистическую партию Украины. Ее 19 лет возглавлял Александр Мороз, а недавним лидером был коллаборант и госизменник Илья Кива.