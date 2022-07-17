Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) обжаловала решение Восьмого апелляционного админсуда Львова о своем запрете.

Об этом сообщила в Телеграм представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

"В соответствии со статьей 289-3 КАСУ, апелляционные жалобы по этой категории дел подлежат рассмотрению Кассационным административным судом в составе Верховного Суда в течение месяца после открытия апелляционного производства", - объяснила Совгиря.

По ее словам, решение кассации будет окончательным и обжалованию в Украине уже не подлежит.

Скриншот: Telegram/Ольга Совгиря

Мы рассказывали, что апелляционный суд Львова запретил партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эта партия была одна из крупнейших в стране и заняла второе место на выборах в 2019 году. Рассмотрение дела по ОПЗЖ совокупно длилось 5-6 часов - дольше всех других дел о запрете партий, которые власти считают "пророссийскими". В партии назвали это "политическим рейдерством".

Напомним, недавно тот же Восьмой апелляционный административный суд завершил рассмотрение административного дела № 826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины. Коллегия судей вынесла решение о ее запрете.