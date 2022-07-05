Восьмой апелляционный административный суд во Львове завершил рассмотрение административного дела № 826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины. Коллегия судей вынесла решение о ее запрете.

Как сообщается в Фейсбуке суда, вердикт появился на заседании 5 июля.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - сказано в записи.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины, добавили в суде.

Ранее "Страна" сообщала, что 16 июня тот же Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария" по обвинению в "пророссийскости". Суд постановил конфисковать в пользу государства имущество политсилы.

Кроме того, суд также запретил "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо".