Экс-нардепам от "Партии Регионов" Олегу Цареву и Владимиру Олейнику и "главе МИД "ДНР" Наталье Никоноровой сообщили о подозрении в госизмене и незаконном пересечении границы Украины с целью причинения вреда интересам государству.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, 24 февраля они незаконно пересекли границу и прибыли на территории Киевской области, которые тогда оказалась под контролем войск России.

"В селе Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для РосСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение России. Они в сопровождении вооруженных военных сил РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли крестьян к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев. Им заочно сообщили о подозрении по двум статьям УКУ", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, как в середине марта Царев приезжал под Киев.

В мае суд заочно приговорил его к 12 годам тюрьмы в том числе после его призывов к областям о выходе из состава Украины в 2014 году. Также суд обратился к президенту, чтобы Царева лишили ордена за заслуги 3-й степени.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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