Сопредседатель партии "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Вадим Рабинович заявил на съезде партии, что уехал в Израиль в начале февраля и до сих пор там остается. Вторжение России он осудил.

Съезд партии прошел еще в середине марта, но видео появилось только сейчас.

Рабинович говорит, что уехал на встречу в Кнессет и ничего о грядущей агрессии не знал.

"Я попал за границу, не потому что что-то не дай Бог знал. Я поехал сюда в одном костюме с 3 тысячами долларов в кармане на встречу в Кнессет, потом заболел. С первого дня я пришел в посольство Украины, вместе с послом 15 дней работаем. Моя позиция очень простая: мы всегда выступали за мир и нам нечего стесняться. А то что русские 22 числа поменяли этот мир, и что теперь только есть враг и агрессор. И мы теперь все на одной стороне. И никакой другой позиции ни у одного члена партии быть не может", - заявил Рабинович.

Ранее в ОПЗЖ назвали "незаконным политическим рейдерством" запрет их партии в Украине.

Напомним, что в начале марта в ОПЗЖ назначили и.о. главы политсовета Бойко и поддержали участие членов партии в теробороне.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.