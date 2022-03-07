Журналист-расследователь Христо Грозев из Billingcat пишет, что, по данным его источников, помимо публично озвученных условий прекращения войны Россия якобы выдвигает ещё одно - назначение сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко премьер-министром Украины.

Источник в руководстве ОПЗЖ прокомментировал "Стране" эту информацию.

"Считаем эту информацию недостоверной. Кроме того Юрий Бойко в нынешней ситуации не считает возможным для себя принимать подобные предложения", - сказал источник.

Напомним, сегодня Песков заявил, что РФ сообщила Украине о готовности прекратить войну в любой момент при выполнении условий Кремля. Также он напомнил, что Россия требует, чтобы Украина признала Крым российским, а также - независимость "ДНР" и "ЛНР".

Также напомним, что сегодня в 16:00 состоятся переговоры РФ и Украины.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.