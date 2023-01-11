В среду, 11 января, в Украине идет 322-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 10 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

11 января

09.15 Зеленский на вручении "Золотого глобуса" заявил, что третьей мировой войны не будет.

В своем обращении на церемонии кинопремии Зеленский заявил, что "война в Украине еще не завершилась, но волна меняется и уже очевидно, кто победит".

Он также упомянул о церемонии вручения "Золотых глобусов" в 1940-х до завершения Второй мировой войны. "Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия”, – отметил он.

Нарратив о том, что Россия не решится применить ядерное оружие, Украина распространяет уже давно. Таким образом Киев убеждает Запад, что можно наращивать поставки оружия без оглядки на угрозу глобальной эскалации.

При этом лидеры ведущих стран НАТО говорят о том, что их задача - такой эскалации не допустить.

08.42 Зеленский выступил в видеоформате на вручении кинопремии "Золотой глобус". Там его представил недавно побывавший в Киеве актер и режиссер Шон Пенн.

08.35 Столичные телеграм-каналы пишут о появлении силовиков СБУ в правительственном квартале Киева.

Сообщается, что они проверяют документы, ищут оружие и взрывчатку в отдельных помещениях.

Официально этого СБУ не подтверждала.

08.22 Арестович заявил, что взятие Соледара не принесет россиянам пользы.

"Возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесет противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь", - заявил советник Офиса президента в эфире "Фейгин Live".

"Нащупав слабые места в нашей обороне, десантники, мобилизованные из оккупированной части Луганской области и ЧВК Вагнер пошли на массированный штурм Соледара.

Этой PR-акцией противник хочет продемонстрировать, что "способен брать города", поднять моральных дух российских силовиков, распиарить Вагнер и лично Пригожина", - считает Арестович.

08.15 Турция начала отправлять Украине кассетные бомбы производства США, пишет со ссылкой на свои источники журнал Foreign Policy. По его данным, поставки были открыты в конце 2022 года.

Речь о боеприпасах двойного назначения (DPICM), которые были изготовлены в эпоху холодной войны совместно с американцами. В самих США законодательно запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака.

"После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они смогли их получить", - сказал изданию источник.

Официально такие поставки ни Анкара, ни Вашингтон не подтверждали.

07.48 Верховная Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом", - написал он в телеграме.

По его словам, депутаты не будут иметь шансов на обжалование решения в судах.

07.37 В Днепропетровской области россияне трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Всего военные РФ выпустили более 20 снарядов. Они поразили Красногригорьевскую громаду, Марганец и Никополь. Обошлось без пострадавших.

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Красногригорьевской громаде последствия атаки выясняются.

07.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорной, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области.

2. Противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

3. Почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие. Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.

4. Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

07.05 В Киеве ликвидируют последствия непогоды.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Снег на улицах Киева убирает более 250 единиц специальной техники и 225 коммунальщиков работают на ручной уборке. С 8:00 утра количество задействованной техники и бригад будет увеличено.

"Все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами. Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по дорогам и улицам", — сообщил Сергей Попко, глава КГВА.

07.00 В Соледаре остаются более полутысячи гражданских. Большинство из них – пожилые люди.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"В настоящее время в Соледаре находятся 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий", – сказал Кириленко.

06.30 Из-за непогоды сухогрузы "зерновой сделки" два дня не могли выйти из украинских портов.

Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ).

Из-за сильного ветра и больших волн команда совместной инспекции не смогла подняться на борт судов для проведения проверок 10 и 9 января.

06.20 Из Херсона продолжают эвакуировать желающих.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

"За последние четыре дня эвакуировали 327 желающих, из них 42 ребенка и 9 маломобильных граждан".

06.10 Карта тревог на сейчас.