Ксения Собчак опубликовала фото и видео дорогого застолья, как она утверждает, в Куршевеле, которое устроили на французском горнолыжном курорте украинцы.

Пост появился в ее телеграм-канале "Кровавая барыня".

"Сегодня днём, около трёх часов дня. Куршевель, роскошный ресторан "Багатель", большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос 6 бутылок "Кристалла" с украинским флагом под песенку про "@ашь их", - сказано в посте.

Собчак сообщила, что видела ролики с подобными гуляниями в российских патриотичных пабликах и не слишком верила в то, что это правда, однако теперь убедилась в этом сама.

Она добавила, что спросила у официанта, сколько стоит организовать такой вынос с флагом.

"Сказали, 20 тысяч евро", – написала Собчак.



Также она рассказала со слов своей знакомой, сотрудницы магазина бренда Hermes в Монако, что за сумками "Биркин" (одними из самых дорогих в мире) "часто заходят новые клиенты с украинскими фамилиями".

Ранее "Страна" рассказывала, что в Куршевеле в одном из ресторанов включили трек украинских авторов с матами и лозунгом "Слава Украине!".

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