В отношении пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины Иванны Плантовской, которая попала в скандал с фото из Парижа, "примут соответствующие решения в рамках действующего законодательства".

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Госпогранслужбы Вячеслав Демченко в комментарии "УНИАН".

"Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства", - заявил он.

Он также добавил, что ему "обидно", что во времена, когда многие бойцы ГПСУ защищают Украину с оружием в руках и погибают за страну, есть сотрудники ведомства, которые хвастаются своей роскошной личной жизнью.

Демченко назвал такое поведение "недопустимым" во время войны.

Ранее в соцсетях разошлись фото с роскошного отдыха Плантовской в Париже, где она позирует на Новый год у Эйфелевой башни. И выкладывает много других фото своих путешествий, которые проходили уже во время войны.

Позже Плантовская пообещала рассказать "свою правду" о происходящем.

"Страна" подробно рассказывала о том, кто такая Иванна Плантовская, в чем суть скандала и как все это связано с личностью ее начальника - руководителя Южного управления ГПСУ Сергея Мула.