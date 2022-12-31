Украинские издания опубликовали фото отдыха народного депутата и одного из ключевых бенефициаров депутатской группы "Восстановление Украины" Вадима Столара в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Журналисты пишут, что снимок сделан на прошлой неделе в ресторане "Suvoroff" в Дубае.

В сентябре мы сообщали, что Столар планирует написать заявление о сложении депутатских полномочий.

Между тем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.