Один из ключевых бенефициаров депутатской группы "Восстановление Украины" (ВУ), нардеп-бизнесмен Вадим Столар, который входит в ее состав, планирует написать заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом "Стране" сообщил источник в руководстве парламента.

С этим источник связывает недавнее присоединение к депгруппе внефракционного народного депутата Евгения Шевченко.

"Столар хочет сложить с себя депутатские полномочия. Они (бенефициары группы - Ред.) просто искали, кого бы включить, чтобы не приближаться к порогу расформирования. Возможно, они перед уходом Столара еще кого-то найдут. Правда, выбор депутатов на включение небольшой у них", - утверждает собеседник.

Напомним, вместе с Шевченко численность ВУ - 19 народных депутатов. Согласно регламенту Верховной Рады, численность фракции или депутатской группы в парламенте этого созыва не может быть меньше 17 человек (исходя из первоначального состава наименьшей фракции Рады "Голоса").

Если Столар все же уйдет и даже никто вместо него не зайдет в депгруппу, в ВУ останется 18 членов, то есть опасность ее роспуска будет минимальной. Это важно для Офиса президента, который использует голоса группы для поддержки своих законодательных инициатив.

По неофициальной информации, столицу Вадим Столар покинул Украину еще перед российским вторжением 24 февраля и более не возвращался, живя в Монако.

За границей находится и сопредседатель ВУ соратник Столара Игорь Абрамович.

"Он все время собирается приехать работать, но никак", - комментирует источник в руководстве Рады.

Отметим, как поговаривают в парламентских кулуарах, Абрамович поддерживает дружеские отношения с главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией. Также, как считают в политических кругах, человеком, близким к Абрамовичу, является нынешний губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Напомним, что в августе землячка Зеленского и экс-чиновница Днепропетровской таможни Валентина Короленко стала новым депутатом от "Слуги народа" в Раде.