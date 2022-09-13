Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту незаконного обогащения убитого в Херсоне народного депутата Алексея Ковалева, который перешёл на сторону России.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию из Генпрокуратуры.

По данным следствия, жена Ковалева (ее убили вместе с мужем) в начале марта вывезла за границу 500 тысяч долларов и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка это более 17 миллионов 845 тысяч гривен.

Согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер принадлежащих семье Ковалевых денежных средств составил 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро.

То есть разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам, превышает 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - более 8 миллионов гривен.

Незадолго до убийства нардепа принадлежащий ему "4 канал" передали в управление АРМА. А перед этим на канале прошли обыски.

А в июле Государственное бюро расследований сообщило Ковалеву о подозрении в госизмене. Народный депутат сотрудничал с оккупантами и вошел в состав назначенного РФ "правительства", а 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины.