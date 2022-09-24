На Закарпатье нардеп попросил разрешить своим родственникам выезд за границу. На него составили протокол
Народный депутат Василий Петевка попросил власти Закарпатской области предоставить во время войны право свободного выезда за границу своему сыну, двоюродному брату и свату.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
НАПК составило против нардепа админпротокол, поскольку это представляло его частный интерес.
"Обратился к главе Закарпатской ОВА относительно предоставления права свободного передвижения через государственную границу Украины для его сына, двоюродного брата и отца жены сына, что представляло его частный интерес", - сообщили в НАПК.
Василий Петевка – нардеп двух созывов. Избирался в Верховную Раду по округу Закарпатской области. Член Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
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