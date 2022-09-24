Народный депутат Василий Петевка попросил власти Закарпатской области предоставить во время войны право свободного выезда за границу своему сыну, двоюродному брату и свату.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК составило против нардепа админпротокол, поскольку это представляло его частный интерес.

"Обратился к главе Закарпатской ОВА относительно предоставления права свободного передвижения через государственную границу Украины для его сына, двоюродного брата и отца жены сына, что представляло его частный интерес", - сообщили в НАПК.

Василий Петевка – нардеп двух созывов. Избирался в Верховную Раду по округу Закарпатской области. Член Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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