В Госпогранслужбе разъяснили порядок выезда водителей за гуманитарной помощью.

Соответствующую публикацию разместила пресс-служба в Телеграм-канале.

По данным службы, во время военного положения разрешено пересечение границы водителями, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований, а также населения Украины, при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе "Шлях".

"Решение о выезде за пределы Украины водителей принимается Мининфраструктурой или военными администрациями, при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах любого из таких органов, предприятий, организаций, учреждений", - уточняют в Госпогранслужбе.

Уточняется, какие именно учреждения и органы могут направлять соответствующие письма:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские учреждения;

отправители или получатели гуманитарной помощи.

Кроме того, по данным службы, разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. В таком случае пересечение государственной границы возможно только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и больше. Укртрансбезопасность проводит проверку информации о транспортном средстве на основе данных, содержащихся в Едином государственном реестре транспортных средств, и вносит соответствующие данные в Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности.

"Водителям можно непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней. Водители компаний, имеющих транспортные лицензии, могут находиться за границей до 45 календарных дней, но это возможно только на транспортном средстве, полное количество которого составляет 3500 килограммов и более", - уточняют службы.

Напомним сегодня украинские студенты у пункта пропуска Шегини на границе с Польшей создали телеграм-канал и публикуют видео с призывами выпустить их за границу.

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Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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