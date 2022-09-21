В среду, 21 сентября, Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий внефракционного депутата Дмитрия Шенцева.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Ранее сообщалось, что Шенцев написал заявление о сложении мандата.

Шенцев – мажоритарщик от Харькова, шел на выборы в 2019 году от "Оппозиционного блока", который возглавлял Евгений Мураев. В парламенте был внефракционным.

Теперь в Раде - 418 депутатов.

Также Железняк сообщил, что депутат Евгений Шевченко (ранее исключенный из "Слуги народа" и известный своими тесными связями с Лукашенко) вошел в состав депутатской группы "Возрождение Украины".

Мы также сообщали, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту незаконного обогащения убитого в Херсоне народного депутата Алексея Ковалева, который перешёл на сторону России. По данным следствия, жена Ковалева (ее убили вместе с мужем) в начале марта вывезла за границу 500 тысяч долларов и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка это более 17 миллионов 845 тысяч гривен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".