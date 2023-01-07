Гламур у Эйфелевой башни. Пресс-секретарь южного управления Погранслужбы побывала на Новый год в Париже. Фото
В рядах украинских пограничников появилась гламурная светская львица. Пресс-секретарь южного регионального управления погранслужбы Украины Иванна Плантовская побывала в Париже на новогодние праздники.
Соответствующий пост Плантовская опубликовала на своей странице в Facebook.
На фото видная брюнетка в откровенном платье и ботфортах позирует на фоне Эйфелевой башни. Снимок Плантовская подписала: "2023-й, я в тебя верю!".
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