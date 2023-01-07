В рядах украинских пограничников появилась гламурная светская львица. Пресс-секретарь южного регионального управления погранслужбы Украины Иванна Плантовская побывала в Париже на новогодние праздники.

Соответствующий пост Плантовская опубликовала на своей странице в Facebook.

На фото видная брюнетка в откровенном платье и ботфортах позирует на фоне Эйфелевой башни. Снимок Плантовская подписала: "2023-й, я в тебя верю!".

Ранее мы писали, что народный депутат Вадима Столар отдыхает в ОАЭ.

Также "Страна" публиковала видео отдыха бывшего президента Украины Петра Порошенко в ресторане отеля с семьей.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.