"Страна" рпросила депутатов парламента, как они будут отмечать Новый год.

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев рассказал "Стране", что Новый год не празднует.

"Я Новый Год не праздную. Ничего не праздную до Победы. Пью только за упокой душ наших бойцов. Новый Год хочу встретить с семьёй. Не знаю получится ли", - сказал нардеп.

Даниил Гетманцев

А его коллега по парламенту Анатолий Урбанский, депутат "За будущее" сказал, что Новый год отмечать все же будет.

"Ничего секретного нет. Буду отмечать с женой и детьми в Украине. Я с 24 февраля никуда не уезжал и не собираюсь. Нахожусь на своем избирательном округе. Отмечать Новый год буду, без каких-то особых фейерверков. Мы так всегда отмечаем Новый год. Я сделаю базар, жена приготовит, накроем стол. С семьей сядем и отметим. Я не пью, жена выпьет шампанского", - рассказал Урбанский.

Анатолий Урбанский

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура поделился, что для него значит праздник в нынешние времена.

"Благодаря ВСУ, дай Бог может и будет такая возможность (праздновать Новый Год - Ред.) Увидеть своего ребенка и родителей в возрасте - это уже праздник в современных реалиях", - говорит Александр Качура.

Александр Качура

Его коллега по фракции Святослав Юраш сказал, что Новогоднюю ночь планирует провести на Востоке Украины.

"Идеальное празднование - на фронте. Конкретных планов нет, те планы, которые есть касаются фронта. Планирую провести Новогоднюю ночь на фронте - получится ли? Хороший вопрос. Я не пью алкоголь вообще всю жизнь. Для меня Новый год - это не об этом. Для меня Новый год - это понимание того, что еще на один год стало меньше в моей жизни", - отметил Юраш.

Святослав Юраш

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что будет праздновать Новый год дома, в Одессе.

"Рождество я отпраздновал под Бахмутом, Новый год буду праздновать в Одессе. Как буду праздновать? Дома, комендантский час. У меня есть дети, а у детей должен быть Новый год. У меня есть елка, мы украсим ее вместе", - сказал нардеп.

Александр Гончаренко

Алексей Кучеренко, депутат "Батькивщина" сообщил "Стране", что собирается отмечать Новый год в Киеве.

"Безусловно, отмечу, но абсолютно без фанатизма. В простом рабочем режиме, по месту проживания здесь в Киеве. Особенного желания что-то праздновать нет, хотя настроение нужно поддерживать. В любом случае, это дата, период, анализ прошлого года и планирование следующего. Я не очень люблю шампанское, но бокал выпью. Почему бы и нет. Новый год - это всегда хороший повод, чтобы сделать близким людям что-то приятное", - отметил Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко

Напомним, ранее мы сообщали о том, что министр энергетики назвал условие, при котором украинцы встретят Новый год с электричеством.

Также мы писали, что в новогоднюю ночь комендантский час в Украине отменять не будут.