При отсутствии новых повреждений украинцы смогут встретить Новый 2023 год с электричеством.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Есть такое ощущение, что на самом деле россияне не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они попробуют максимально нанести вред нашей энергосистеме. Но ситуация заключается в том, что трудно что-то планировать", - сказал министр.

Галущенко, однако, заверил, что пока нет обстрелов, специалисты уменьшают дефицит в системе и увеличивают производство электроэнергии.

"Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть в любое время. Мы мониторим ситуацию круглосуточно, работают энергетики, работают штабы", - подытожил министр энергетики.

Напомним, на днях Герман Галущенко заявил, что Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак.

Ранее мы писали, что накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал готовиться к новым ударам по энергетике Украины.