В "Укрэнерго" опровергают информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что аварийные отключения света будут отменять.

Об этом говорится в заявлении компании в соцсетях.

В "Укрэнерго" обращают внимание, что сообщение о якобы отмене аварийных отключений распространяется со ссылкой на фейковую страницу компанию.

Там напоминают, что аварийные отключения - следствие дефицита мощностей, и отказаться от них энергетики смогут лишь после полного прекращения атак противника на энергосистему.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом в понедельник и назвали регионы, где введены экстренные отключения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.