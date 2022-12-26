В Укрэнерго рассказали о ситуации со светом в понедельник и назвали регионы, где введены экстренные отключения
В Украине по состоянию на утром 26 декабря сохраняется существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за повреждения магистральных сетей обстрелами.
Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Всем областям доведены лимиты потребления, они превышены в ряде областей и там действуют аварийные отключения.
В частности, аварийные отключения введены в таких областях:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Львовская;
- Киевская область;
Напомним, утром сообщалось, что в Киеве сегодня действуют экстренные отключения света, графики не работают.
Между тем, вчера генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.
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