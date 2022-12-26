В Украине по состоянию на утром 26 декабря сохраняется существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за повреждения магистральных сетей обстрелами.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Всем областям доведены лимиты потребления, они превышены в ряде областей и там действуют аварийные отключения.

В частности, аварийные отключения введены в таких областях:

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Львовская;

Киевская область;

Напомним, утром сообщалось, что в Киеве сегодня действуют экстренные отключения света, графики не работают.

Между тем, вчера генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.

"Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

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