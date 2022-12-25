В воскресенье, 25 декабря, ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

Сегодня этого еще не произошло, несмотря на его крайне оптимистичный утренний прогноз.

Нормализация идет благодаря трем причинам:

энергетики придумали схемы запитки трех проблемных районов столицы (Оболони, Куреневки и Борщаговки);

плюсовая температура за окном;

потребление электроэнергии в выходные обычно меньше, чем в рабочие дни.

Сейчас все районы - в одном ритме энергопотребления.

"Весь город 25 декабря "дышит" одинаково с точки зрения света. Можно сказать, что пришло равенство", - сказал Коваленко.

"Мы сейчас очень близки к планированию и тем серым периодам, где свет может быть, а может не быть. Почти во всех этих графиках свет есть", - добавил он.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии весь электротранспорт заменили на автобусы.

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