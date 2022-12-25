Киев максимально приблизился к плановым графикам подачи электроэнергии - Yasno
В воскресенье, 25 декабря, ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.
Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.
Сегодня этого еще не произошло, несмотря на его крайне оптимистичный утренний прогноз.
Нормализация идет благодаря трем причинам:
- энергетики придумали схемы запитки трех проблемных районов столицы (Оболони, Куреневки и Борщаговки);
- плюсовая температура за окном;
- потребление электроэнергии в выходные обычно меньше, чем в рабочие дни.
Сейчас все районы - в одном ритме энергопотребления.
"Весь город 25 декабря "дышит" одинаково с точки зрения света. Можно сказать, что пришло равенство", - сказал Коваленко.
"Мы сейчас очень близки к планированию и тем серым периодам, где свет может быть, а может не быть. Почти во всех этих графиках свет есть", - добавил он.
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