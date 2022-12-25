Есть вероятность, что в столице почти весь день сегодня, 25 декабря, электричество отключать не будут.

Об этом написал в ФБ глава компании Yasno Сергей Коваленко.

"Вы должны быть сегодня с электричеством. Может, не всегда, но достаточно для этой сумасшедшей временной линии", - пишет Коваленко.

Сообщил он об этом почему-то на английском языке и поздравил с Рождеством.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии весь электротранспорт заменили на автобусы.

Также сообщалось, как украинские рестораны работают во время блекаутов.

"Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.