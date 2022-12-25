Киев сегодня должен быть со светом. В Yasno рассказали о ситуации с электричеством 25 декабря
Есть вероятность, что в столице почти весь день сегодня, 25 декабря, электричество отключать не будут.
Об этом написал в ФБ глава компании Yasno Сергей Коваленко.
"Вы должны быть сегодня с электричеством. Может, не всегда, но достаточно для этой сумасшедшей временной линии", - пишет Коваленко.
Сообщил он об этом почему-то на английском языке и поздравил с Рождеством.
Ранее мы писали, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии весь электротранспорт заменили на автобусы.
Также сообщалось, как украинские рестораны работают во время блекаутов.
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