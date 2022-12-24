В киевском метро произошло чрезвычайное происшествие. На стадии "Лесная" пассажир попал под поезд. В связи с этим движение на красной ветке ограничено.

Об этом заявила пресс-служба КГГА.

Сообщается, что движение по "красной ветке" осуществляется от станции "Академгородок" только до "Дарницы". На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Ранее мы писали о том, что во вторник, 20 декабря, в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля) открыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Напомним, изначально с 24 февраля киевская подземка использовалась в качестве убежища, а с 28 февраля начала работать не только в режиме укрытия, но и в режиме перевозок с некоторыми ограничениями.

Например, станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" продолжали оставаться закрытыми для пассажиров. Поезда метро не останавливались на этих станциях, а пассажиры вынуждены были пользоваться ближайшими остановками. Зато эти станции работали как надежные подземные укрытия, их активно использовали в качестве концертных площадок и для проведения важных встреч.

За несколько месяцев войны на этих станциях выступала группа "Океан Эльзы", давали свои концерты Верка Сердючка, Нино Катамадзе, Оля Полякова, Макс Барских, а также легендарные U2. Также на станции метро сняли финал песенного шоу "Голос".

Кроме того, ноябре киевляне могли наблюдать через окно поезда, как президент Зеленский давал интервью на одной из станций метро.