В субботу, 24 декабря, состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько улучшилась.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные районы города. Также всем нам способствует и теплая погода", - говорится в сообщении.

Кроме того, Коваленко просит украинцев быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии. По словам энергетиков, работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о причинах сложной ситуации с электроснабжением в Киеве, где введены аварийные отключения света, но тепло и воду подают в штатном режиме.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.