Кинотеатрам приходится возвращать зрителям тысячи билетов на новую картину "Аватар", так как сеансы срываются из-за отключений света и воздушных тревог.

Об этом сообщил в Фейсбуке совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.

"Сейчас в кинотеатрах "Аватар", куча проданных билетов, и это здорово. Но, к сожалению, некоторые сеансы не происходят из-за тревоги или отключения электричества. Мы всем зрителям заменяем билеты или возвращаем деньги", - сообщил Деркач.

Он признал, что это не быстрый процесс.

"Наш отдел клиентской поддержки перегружен. У нас еще с выходных очередь из 2000 заявлений на возврат билетов и еще более 1000 необработанных обращений от клиентов. Мы все это разберем, всем вернем и ответим. Но прошу потерпеть", - призвал Деркач.

Ранее "Страна" сообщала, что владельцы кинотеатров делали большую ставку на премьеру фильма "Аватар: путь воды", так как полагали, что такой громкий релиз поможет привлечь посетителей и снизить убытки от простоя из-за блэкаута и воздушных тревог.Также

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