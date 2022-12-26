Несмотря на вчерашние прогнозы гендиректора компании Yasno, в столице сегодня, 26 декабря, так и не ввели почасовых графиков отключений света.

Об этом сообщает компания ДТЭК на своем сайте.

На данный момент продолжаются экстренные отключения, графики стабилизационных отключений не действуют.

Проверить по адресу наличие электроэнергии по можно здесь.

Напомним, вчера генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии. По его его словам, нормализация идет благодаря трем причинам.

Между тем, вчера в своем обращении президент призвал готовиться к новым ударам по энергетике.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

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