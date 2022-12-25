Во Львове в честь Рождества подсветили елку и оперный театр. Фото: "Страна"

В воскресенье, 25 декабря, "Страна" публикует фото рождественского Львова.

Несмотря на то, что в городе экономят электроэнергию, сегодня в честь Рождества в центре подсветили елку и оперный театр. Центр Львова из-за праздника полностью перекрыт.

Кроме того, сегодня львовские улицы буквально забиты туристами и местными жителями.

Во Львове празднуют католическое Рождество

Во Львове празднуют католическое Рождество

Во Львове празднуют католическое Рождество

Во Львове празднуют католическое Рождество

Во Львове празднуют католическое Рождество

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения поздравил украинцев с католическим Рождеством и призвал готовиться к новым ударам по энергетике.

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