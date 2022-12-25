В воскресенье, 25 декабря, "Страна" публикует фото рождественского Львова.

Несмотря на то, что в городе экономят электроэнергию, сегодня в честь Рождества в центре подсветили елку и оперный театр. Центр Львова из-за праздника полностью перекрыт.

Кроме того, сегодня львовские улицы буквально забиты туристами и местными жителями.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения поздравил украинцев с католическим Рождеством и призвал готовиться к новым ударам по энергетике.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.