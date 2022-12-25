В честь праздника подсветили елку и оперный театр. Появились фото рождественского Львова
В воскресенье, 25 декабря, "Страна" публикует фото рождественского Львова.
Несмотря на то, что в городе экономят электроэнергию, сегодня в честь Рождества в центре подсветили елку и оперный театр. Центр Львова из-за праздника полностью перекрыт.
Кроме того, сегодня львовские улицы буквально забиты туристами и местными жителями.
Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения поздравил украинцев с католическим Рождеством и призвал готовиться к новым ударам по энергетике.
Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.